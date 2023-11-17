Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший премьер-министр Украины констатировал полное банкротство страны
Общество
Краснов напомнил о необходимости оказывать социальную помощь семьям участников СВО
Общество
В Москве сервисы велопроката и кикшеринга приостановили работу из-за гололеда
Мир
Посол Израиля в Москве заявил о выходе ХАМАС из переговоров по заложникам
Мир
Зеленский заявил о готовящемся третьем Майдане на Украине
Общество
Худрук Малого театра Соломин остается в реанимации в тяжелом состоянии
Экономика
Россия в сентябре удвоила вложения в госдолг США до $73 млн
Общество
Экологи рассказали о способах решения проблемы обмеления Волги
Армия
В Британии рассказали о поражающей за полчаса любую цель ракете «Авангард»
Политика
Песков выразил надежду на участие Путина в предстоящих выборах президента РФ
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей над морем в Севастополе
Культура
Эрнст и Любимова предложили создать «Интервидение»
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
Сюжет:

Краснов напомнил о необходимости оказывать социальную помощь семьям участников СВО

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. Поводом для этого стала встреча с гражданами, которую глава надзорного ведомства провел в пятницу, 17 ноября, в ходе рабочего визита в Ульяновск.

На встрече с генпрокурором мама погибшего участника СВО Егора Савельева Елена Савельева рассказала, что проживает в доме с печным отоплением. При этом региональным законодательством предусмотрена компенсация расходов на твердое топливо только для семей участников СВО, родственники погибших такой мерой не обеспечены.

Краснов обратил внимание подчиненных на пробел в региональном законодательстве. По его словам, люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации и оставшиеся без поддержки своих близких, зачастую сталкиваются с равнодушием чиновников.

«Первоочередной задачей государство определило помощь всем, кто остался без поддержки близких. Это прямая обязанность регионов и муниципалитетов. Я не раз давал поручения на системной основе оказывать помощь всем участникам специальной военной операции и членам их семей. Это касается не только Ульяновской области, но и всех субъектов РФ», — указал генпрокурор.

В числе тех, кто пришел на прием к генеральному прокурору, был и участник СВО Айрат Хайруллин. Он рассказал, что в результате тяжелого минно-осколочного ранения лишился руки, однако выделенных в рамках сертификата средств хватило только на малофункциональный протез.

У жительницы города Барыш Ульяновской области Екатерины Хисмятуловой в СВО принимал участие супруг. В настоящий момент мужчина числится пропавшим без вести. 30-летняя Екатерина в одиночку воспитывает восьмерых детей, младшему из которых недавно исполнилось три месяца.

Опорное положение: инвалидность ветеранам СВО будут назначать бессрочно
Получившим тяжелые ранения бойцам не придется ежегодно проходить переосвидетельствование

Женщина пожаловалась генпрокурору, что в доме, где она проживает с детьми, протекает крыша. Администрация района никаких мер поддержки многодетной маме не оказывает. При этом дом не находится на балансе ни у муниципалитета, ни у управляющей компании.

«Из-за этого все жильцы сами перекрывают себе крыши. А у нас таких денег нет», — сказала женщина.

В целом в регионе осуществляется социальное сопровождение 2799 семей участников СВО, которых в области более 5 тыс.

Краснов поручил прокурорам дать комплексную оценку числа нуждающихся в мерах социальной помощи ветеранов СВО и членов их семей, а также проверить, все ли льготы и выплаты они получают.

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках СВО и их семьях важнейшей задачей властей.

В январе Путин указал на важность поддержки участников спецоперации России по защите Донбасса. Они должны чувствовать, что Россия с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации, добавил президент РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023