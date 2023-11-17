Краснов напомнил о необходимости оказывать социальную помощь семьям участников СВО

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. Поводом для этого стала встреча с гражданами, которую глава надзорного ведомства провел в пятницу, 17 ноября, в ходе рабочего визита в Ульяновск.

На встрече с генпрокурором мама погибшего участника СВО Егора Савельева Елена Савельева рассказала, что проживает в доме с печным отоплением. При этом региональным законодательством предусмотрена компенсация расходов на твердое топливо только для семей участников СВО, родственники погибших такой мерой не обеспечены.

Краснов обратил внимание подчиненных на пробел в региональном законодательстве. По его словам, люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации и оставшиеся без поддержки своих близких, зачастую сталкиваются с равнодушием чиновников.

«Первоочередной задачей государство определило помощь всем, кто остался без поддержки близких. Это прямая обязанность регионов и муниципалитетов. Я не раз давал поручения на системной основе оказывать помощь всем участникам специальной военной операции и членам их семей. Это касается не только Ульяновской области, но и всех субъектов РФ», — указал генпрокурор.

В числе тех, кто пришел на прием к генеральному прокурору, был и участник СВО Айрат Хайруллин. Он рассказал, что в результате тяжелого минно-осколочного ранения лишился руки, однако выделенных в рамках сертификата средств хватило только на малофункциональный протез.

У жительницы города Барыш Ульяновской области Екатерины Хисмятуловой в СВО принимал участие супруг. В настоящий момент мужчина числится пропавшим без вести. 30-летняя Екатерина в одиночку воспитывает восьмерых детей, младшему из которых недавно исполнилось три месяца.

Женщина пожаловалась генпрокурору, что в доме, где она проживает с детьми, протекает крыша. Администрация района никаких мер поддержки многодетной маме не оказывает. При этом дом не находится на балансе ни у муниципалитета, ни у управляющей компании.

«Из-за этого все жильцы сами перекрывают себе крыши. А у нас таких денег нет», — сказала женщина.

В целом в регионе осуществляется социальное сопровождение 2799 семей участников СВО, которых в области более 5 тыс.

Краснов поручил прокурорам дать комплексную оценку числа нуждающихся в мерах социальной помощи ветеранов СВО и членов их семей, а также проверить, все ли льготы и выплаты они получают.

Ранее, 2 октября, президент России Владимир Путин назвал заботу об участниках СВО и их семьях важнейшей задачей властей.

В январе Путин указал на важность поддержки участников спецоперации России по защите Донбасса. Они должны чувствовать, что Россия с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации, добавил президент РФ.