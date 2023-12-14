Путин рассказал об уничтожении поставленного на Украину вооружения

Российские военные продолжают уничтожать западное оружие, которые было поставлено на Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Не хотят договариваться, мы вынуждены принимать военные меры. Украина почти ничего не производит, всё привозят на халяву, но это может закончиться. Судя по всему, всё заканчивается. Думаю, будут еще давать, но уничтожение происходит. Всё, что обещали западники, всё Украина получила, даже больше», — сказал он.

По его словам, с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено 747 танков и почти 2,3 тыс. бронемашин различного класса.

«Это и есть демилитаризация. Или мы согласимся о ней, согласуем определенные параметры, причем в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали, только эти договоренности потом выбросили в печку», — сказал Путин.

По его словам, Россия либо будет стремиться договориться, либо решит вопрос силовым путем.

Ранее, 1 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за полгода своего контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек. Он отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и задействование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь киевского режима.

Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.