В Москве стартовал турнир по быстрым шахматам
Турнир по быстрым шахматам в Москве собирает мировых звезд. Среди участников — Сергей Карякин, Екатерина Лагно, Теймур Раджабов, Раунак Садхвани. Соревнование пройдет на территории Большой спортивной арены «Лужников» с 14 по 19 декабря, сообщает телеканал «Известия». В третий раз турнир на одной площадке соберет мировых мастеров шахмат. Гроссмейстеры сразятся за призовой фонд в 15 млн рублей.
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