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Определились два последних участника плей-офф Лиги чемпионов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Завершение группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона–2023/24 определило 16 клубов, которые выступят в плей-офф турнира. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо клубов, об участии которых стало известно ранее, к 1/8 Лиги чемпионов присоединились французский ПСЖ и португальский «Порту».

Жеребьевка состоится 18 декабря в швейцарском Ньоне. Клубы, вышедшие в плей-офф из одной группы, не смогут встретиться между собой в 1/8 финала. Также на этой стадии между собой не смогут сыграть команды из одной страны.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов — 2023/24 пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта. Финал сезона–2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.

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