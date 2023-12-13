Стали известны 14 из 16 команд-игроков в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны 14 из 16 команд-игроков, пробившихся в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 февраля. В него по итогам заключительного тура вышли «Копенгаген» и «Наполи». Ранее в 1/8 финала пробились «Арсенал», «Атлетико», «Бавария», «Барселона», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Лацио», «Лейпциг», «Манчестер Сити», ПСВ, «Реал» и «Реал Сосьедад».

Также на участие претендуют «Милан», «Ньюкасл», ПСЖ, «Порту» и «Шахтер». Тех, кто получит последние два места, определят 13 декабря. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 18 декабря.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что Саудовская Аравия примет чемпионат мира по футболу в 2034 году после того, как от такой возможности отказалась Австралия. Вместо этого Австралия сосредоточится на организации турниров по футболу среди женщин.