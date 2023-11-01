Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу после отказа Австралии

Саудовская Аравия примет чемпионат мира по футболу в 2034 году после того, как от такой возможности отказалась Австралия. Это подтвердил 31 октября президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

В этот день Федерация футбола Австралии объявила, что не будет подавать заявку.

«Мы изучили возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу, что не следует подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года», — говорится в заявлении.

Вместо этого Австралия сосредоточится на организации турниров по футболу среди женщин.

После этого Инфантино сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии.

31 октября было последним днем для подачи заявок на организацию турнира. В соответствии с ротацией, принятой ФИФА, провести его могли только страны Азии и Океании. Официальное утверждение Саудовской Аравии в качестве организатора чемпионата мира должно состояться в IV квартале 2024 года.

Ранее, 4 октября, ФИФА объявила, что в 2030 году чемпионат мира впервые пройдет на трех континентах. Он будет организован в Южной Америке, Европе и Африке. Стартовые матчи соревнований пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. На территории Марокко, Португалии и Испании состоится основная часть игр.