ЧМ по футболу в 2030 году впервые пройдет на трех континентах
Впервые за всю историю чемпионат мира по футболу пройдет на трех континентах — в шести странах. В 2030 году турнир будет организован в Южной Америке, Европе и Африке. Об этом 4 октября сообщает Международная федерация футбола (ФИФА).
Так, чемпионат пройдет в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.
«В разобщенном мире ФИФА и футбол объединяют. Совет ФИФА, представляющий весь футбольный мир, единогласно решил отметить столетие чемпионата мира, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году», — приводятся слова главы федерации Джанни Инфантино в сообщении.
Стартовые матчи соревнований пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае. На территории Марокко, Португалии и Испании состоится основная часть игр.
4 октября стало известно, что ФИФА сохранила в силе решение об отстранении российских команд и клубов от турниров под своей эгидой. За день до этого исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории РФ.
Ранее, 21 октября, российская футбольная сборная опустилась в рейтинге ФИФА с 38-го на 39-е место. На счету команды РФ в настоящее время 1495,53 балла. Первенство удерживает сборная Аргентины с 1851,41 балла. На втором месте располагается Франция, а на третьем — Бразилия с 1840,76 и 1837,61 балла соответственно.