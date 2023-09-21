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Сборная России опустилась на 39-е место в обновленном рейтинге ФИФА

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Фото: Global Look Press/IMAGO/ULMER
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Российская футбольная сборная опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 38-го на 39-е место. Список лучших сборных мира опубликован в четверг, 21 сентября, на сайте организации.

На счету команды РФ в настоящее время 1495,53 балла. Первое место занимает сборная Аргентины с 1851,41 балла. На втором месте располагается Франция, а на третьем — Бразилия с 1840,76 и 1837,61 балла соответственно.

В пятерку лучших вошли также английская и бельгийская команды.

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В сентябре сборная РФ сыграла три матча. Она провела две игры против египетской олимпийской (1:1, 1:2) и матч с Катаром (1:1). Эти игры не учитывались в рейтинге ФИФА.

Предыдущий рейтинг ФИФА публиковала в июле. Тогда сборная России занимала 38-е место. Тройку лидеров составляли те же страны, что и в сентябрьском списке.

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