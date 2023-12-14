Праздничный переполох: Гавана обвиняет США в подготовке терактов

Гавана обвиняет США в подготовке серии терактов, которые должны были произойти накануне Нового года. Кубинские правоохранители уже задержали группу подозреваемых, а правительство составило список лиц и компаний, стоящих за попытками дестабилизации политической обстановку в стране, сообщили «Известиям» кубинские дипломатические источники. Все это происходит на фоне сложных отношений между Кубой и США из-за санкционного давления и нерешенного вопроса вокруг территории, на которой находится американская база Гуантанамо. Станут ли попытки терактов причиной эскалации двусторонних отношений — в материале «Известий».

Власти Кубы обвиняют США в подготовке терактов

Министерство внутренних дел Кубы в декабре начало следствие в отношении группы людей, завербованных гражданином этой страны, постоянно проживающим в американском штате Флорида, выяснили «Известия».

— Министерство внутренних дел задержало и продолжает расследование в отношении нескольких человек, причастных к планам проведения насильственных действий на территории Кубы, таких, как поджоги полей сахарного тростника, табачных плантаций, нападения на электроэнергетическую сеть страны, — подтвердил «Известиям» источник в органах власти Кубы.

По версии следствия, вербовщик — гражданин Кубы, постоянно проживающий во Флориде, прибыл на остров в начале декабря, воспользовавшись акваскутером. Людей для осуществления терактов он искал в своей родной провинции.

— Кубинские правоохранительные органы пресекли попытки террористических организаций, базирующихся в США, провести эти акции. Предположительно, они планировались на период новогодних праздников и имели целью вызвать хаос и дестабилизировать мирную ситуацию с стране, — сообщил собеседник «Известий».

Власти Кубы уже составили список предполагаемых организаторов терактов — в него попал 61 человек и около 20 компаний. Среди них есть те, кто и ранее был причастен, например, к неудавшимся покушениям на Фиделя Кастро, антиправительственным демонстрациям. Многие из них давно разыскиваются кубинскими властями за поощрение, планирование, организацию и финансирование террористических актов на острове или за его пределами.

Один из задержанных во время следствия заявил, что к «военному захвату Кубы» его готовил некий Мануэль Миланес, который предлагал ему $50 за расклейку антиправительственных листовок, $100 за нападение на государственных служащих и поджог полей сахарного тростника, $200 — за поджог теплиц с табаком.

При этом, сам Мануэль Миланес, проживающий в США, себя позиционирует как экономист, антикоммунист, успешный предприниматель и филантроп. Он также ведет канал на YouTube, на который подписаны 158 тыс. человек.

Другой задержанный признался, что находился в контакте с Амихаилом Гонсалесом. За подрыв линий электропередач он обещал заплатить $1,5 тыс., а за поджог автомобилей кубинских госслужащих — $300.

Как пояснили «Известиям» источники в органах власти Кубы, за подготовкой терактов стоят кубинские мигранты, живущие во Флориде.

— За более чем шесть десятилетий Куба стала жертвой сотен атак на свои объекты, на нашу территорию пыталис занести болезни, нарушали границы, захватывали сула, взрывали в воздухе самолеты, как это произошло с лайнером Cubana de Aviación в 1976 году, было более 600 покушений на лидера революции Фиделя Кастро, — отметил собеседник.

Справка «Известий» 6 октября 1976 самолет авиакомпании Cubana de Aviación взорвался в небе через 8 минут после взрыва. Все находившиеся на борту люди погибли (48 пассажиров и 25 членов экипажа). За терактом стояли 4 кубинских эмигранта-антикоммуниста.

По словам нашего собеседника, подавляющее большинство этих акций финансировалось разведывательными организациями США с целью дестабилизировать обстановку в стране и повлиять на основные отрасли кубинской экономики, таких как туризм, сельское хозяйство и производство продуктов питания.

Государственный департамент США назвав обвинения со стороны Кубы абсурдными.

«Эти обвинения являются новым витком попыток кубинских властей принизить эмигрантов, пользующихся своей свободой слова, в том числе критикующих ужасающие показатели Кубы в области прав человека и непрекращающиеся репрессии», — сообщили в Госдепартаменте 12 декабря.

Примером Кубы США воспитывают другие страны Латинской Америки

В экспертном сообществе склоняются к тому, что США сейчас, скорее всего, не заинтересованы в том, чтобы активно содействовать дестабилизации ситуацию на Кубы. Вашингтон слишком занят конфликтами на Украине, Ближнем Востоке, а также внимательно следит за территориальным конфликтом между Венесуэлой и Гайаной, считает ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

Тем не менее, часть политики США заключается в том, чтобы доказывать свое право на гегемонию в Латинской и в первую очередь в Центральной Америке. Это, по словам эксперта, объясняет продолжающееся санкционное давление на Кубу.

— США важно показать, что Латинская Америка, а особенно Центральная Америка, — это их задний двор, а поэтому все должны вести себя так, как США будут им рекомендовать. Санкции против Кубы — это воспитательная мера в отношении других стран региона, чтобы показать, что бывает, когда США идут наперекор, — заметил Сергей Михайлов.

Куба продолжает бить рекорды по продолжительности нахождения под рестрикциями. В 1960-м году США ввели жесткую санкционирую блокаду Кубы, таким образом, выступив против политического режима Фиделя Кастро. Ограничения включали прекращение импорта любых кубинских продуктов в США, запрет на поставки Кубе любых товаров, кроме медикаментов и продуктов питания. В 1966 году был введен полный запрет на поездки американцев на остров.

Попытки смягчить санкции предпринимались при правительстве Барака Обамы, тогда же в 2015 году были восстановлены дипломатические отношения между странами, но со сменой власти в Белом доме эти попытки свелись на нет.

Генеральная Ассамблея ООН в ноябре этого года уже в 31-й раз приняла резолюцию с призывом к США снять с Кубы санкции, и, похоже, она снова не принесла результата.

«Действия США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру», — заявил ранее на пленарном заседании Генассамблеи постпред России при ООН Василий Небензя.

По той же причине — чтобы доказать свое право диктовать свою политику странам Латинской Америки — США не стремятся покидать и военную базу Гуантанамо, полагают эксперты.

— Сохранять базу Гуантамано для США — это вопрос принципа. США было важно показать, что, если они не хотят уходить, то никто, и уж тем более Куба им не указ в том вопросе. Для них это демонстрация статуса, — считает Сергей Михайлов.

Военный контингент США оказался на Кубе в 1898 году якобы для обеспечения независимости Кубы от Испании. В 1903 году правительство Гаваны предоставило США земли в заливе Гуантанамо в бессрочную аренду под военные нужды.

По контракту США обязаны платить Кубе ежегодно $3,4 тыс., а расторгнуть договор может только по обоюдному согласию. Куба уже пыталась выйти из соглашения, но власти США заявили, что юридических оснований для расторжения недостаточно.

Кроме как для военных целей, США активно использует арендуемую территорию для печально известной тюрьмы. Туда Вашингтон отправляет в том числе подозреваемых или обвиняемых в сотрудничестве с радикальными исламскими организациями. На Гуантанамо не распространяются нормы закона США, и заключенные по факту находятся в правовом вакууме, зачастую даже без возможности выходить на связь с адвокатами.