Конфликт на Украине достиг критической точки, поскольку месяцы ожесточенных боевых действий сделали Москву более уверенной, а Киев заставили сомневаться в своих перспективах. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила The New York Times (NYT).

«Украина сталкивается с истощением запаса боеприпасов, личного состава и поддержки Запада. Контрнаступление, начатое ею шесть месяцев назад, провалилось», — заявили авторы статьи.

Разница в настроениях в двух столицах была видна на прошлой неделе, когда президент России Владимир Путин объявил о планах принять участие в президентских выборах 2024 года. Российский лидер также заявил, что у Украины нет будущего, учитывая ее зависимость от внешней помощи, сообщает газета.

«Эта атмосфера уверенности в своих силах контрастировала с ощущением безотлагательности поездки в Вашингтон на этой неделе президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал от конгресса [США] принять застопорившийся законопроект о расходах, включающий дополнительные $50 млрд Украине на помощь в вопросах безопасности», — добавили авторы.

Однако призывы президента Украины не увенчались успехом, поскольку выступающие против выделения средств киевскому режиму конгрессмены-республиканцы не поменяли своего мнения. Так, после встречи с Зеленским спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что его скептицизм не изменился, напомнила газета.

При этом NYT со ссылкой на аналитиков и бывших американских чиновников сообщила, что у союзников Киева нет боеприпасов и техники для проведения нового контрнаступления, что делает начало новой крупной кампании Вооруженных сил Украины (ВСУ) маловероятным на протяжении большей части 2024 года.

Ранее в этот день The Washington Post заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией станет «ошеломляющим ударом» по престижу и авторитету Запада и продемонстрирует пустоту его обещаний о поддержке. Без новых денежных вливаний, а также поставок вооружений и боеприпасов Украине не удастся сохранить даже разочаровывающий западных союзников статус-кво последнего года, уточнила газета.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты располагают средствами для поддержки Киева только «на пару недель». По его словам, до конца года возможен еще один пакет военной помощи, однако «на этом всё», если страна не получит дополнительное финансирование для Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.