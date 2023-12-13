Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о провале политики Байдена из-за событий на Ближнем Востоке
Мир
В парламенте Словакии заявили о намерении нормализовать отношения с РФ
Мир
Еще 28 эвакуированных из сектора Газа россиян пересекли КПП «Рафах»
Общество
Обвиняемая в теракте Трепова подставила непричастную к делу петербурженку
Мир
CNN узнал об игнорировании ХАМАС просьб о возобновлении переговоров
Экономика
Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета
Экономика
Минсельхоз сообщил о росте производства сахара в РФ
Мир
В США назвали поражение Украины катастрофой и ударом по престижу Запада
Мир
Посольство РФ сообщило об отсутствии уведомлений Франции о задержании россиянина
Мир
Макрон заявил о решающей роли саммита ЕС для возможного принятия Украины
Общество
Мэр Омска прокомментировал ситуацию с отказом вешать в школе доску погибшему бойцу СВО
Мир
Орбан заявил о планах Венгрии не выходить из ЕС и «захватить Брюссель»
Мир
Дизайнеру Zara припомнили антипалестинские заявления после скандальной рекламы
Мир
Парламент Грузии одобрил повышение зарплат депутатам почти в два раза
Мир
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Сюжет:

NYT указала на критический момент в конфликте на Украине

NYT: конфликт на Украине в критической точке — Киев потерял уверенность в победе
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт на Украине достиг критической точки, поскольку месяцы ожесточенных боевых действий сделали Москву более уверенной, а Киев заставили сомневаться в своих перспективах. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила The New York Times (NYT).

«Украина сталкивается с истощением запаса боеприпасов, личного состава и поддержки Запада. Контрнаступление, начатое ею шесть месяцев назад, провалилось», — заявили авторы статьи.

Разница в настроениях в двух столицах была видна на прошлой неделе, когда президент России Владимир Путин объявил о планах принять участие в президентских выборах 2024 года. Российский лидер также заявил, что у Украины нет будущего, учитывая ее зависимость от внешней помощи, сообщает газета.

«Эта атмосфера уверенности в своих силах контрастировала с ощущением безотлагательности поездки в Вашингтон на этой неделе президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал от конгресса [США] принять застопорившийся законопроект о расходах, включающий дополнительные $50 млрд Украине на помощь в вопросах безопасности», — добавили авторы.

Однако призывы президента Украины не увенчались успехом, поскольку выступающие против выделения средств киевскому режиму конгрессмены-республиканцы не поменяли своего мнения. Так, после встречи с Зеленским спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что его скептицизм не изменился, напомнила газета.

При этом NYT со ссылкой на аналитиков и бывших американских чиновников сообщила, что у союзников Киева нет боеприпасов и техники для проведения нового контрнаступления, что делает начало новой крупной кампании Вооруженных сил Украины (ВСУ) маловероятным на протяжении большей части 2024 года.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Ранее в этот день The Washington Post заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией станет «ошеломляющим ударом» по престижу и авторитету Запада и продемонстрирует пустоту его обещаний о поддержке. Без новых денежных вливаний, а также поставок вооружений и боеприпасов Украине не удастся сохранить даже разочаровывающий западных союзников статус-кво последнего года, уточнила газета.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты располагают средствами для поддержки Киева только «на пару недель». По его словам, до конца года возможен еще один пакет военной помощи, однако «на этом всё», если страна не получит дополнительное финансирование для Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023