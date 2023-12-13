Мэр Омска прокомментировал ситуацию с отказом вешать в школе доску погибшему бойцу СВО

Мэр Омска Сергей Шелест опроверг сообщения об отказе установить мемориальную доску в честь погибшего участника спецоперации Алексея Ямщикова в школе № 87, которую он окончил. Соответствующее заявление 13 декабря мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ни один директор школы, ни какой-либо другой руководитель любого из наших учреждений не принимает решений о размещении мемориальных досок на вверенных им зданиях. Принятие таких решений — прерогатива топонимической комиссии города Омска, и с начала СВО эта комиссия не приняла ни одного отрицательного решения по поводу увековечивания памяти наших погибших ребят», — подчеркнул Шелест.

Он рассказал, что после сообщений в социальных сетях на тему якобы отказа в размещении мемориальной доски к нему стали обращаться люди, которые просили решить данный вопрос. После этого мэр провел встречу с инициаторами ее установки и по ее итогам поручил топонимической комиссии организовать работы.

Шелест назвал увековечение памяти военнослужащего и других его сослуживцев из числа омичей, погибших за будущее своей страны, святым долгом жителей города и выразил уверенность, что доска будет установлена.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения и дает приоритет при трудоустройстве для участников спецоперации и членов их семей.

Ранее, 17 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, все ли льготы и положенные выплаты они получают.

Месяцем ранее Путин назвал заботу об участниках СВО и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.