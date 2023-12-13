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Сын Трампа раскритиковал Украину за кражу денег США

Трамп-младший: Киев не завершит конфликт, пока ворует деньги США
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Украинские власти не пойдут на мирные переговоры с Россией, пока у них есть возможность воровать деньги США. Такое мнение выразил сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с телеканалом Fox News, в котором он призвал западные страны передавать все деньги Украине.

Как отметил Трамп-младший, пока Вашингтон посылает Киеву безграничные средства, ничего не изменится, поскольку у украинского руководства «нет стимула заключать мирное соглашение».

«Мы создаем класс олигархов внутри Украины, поскольку они воруют наши доллары, в то время как мы ничего не делаем с нашим собственным пограничным кризисом», — заключил он.

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О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Накануне президент США Джо Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. Позже, в этот же день, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии. Издание Politico сообщило в этот же день, что Зеленский во время своего визита в США также попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности.

Кроме того, в ходе визита в Вашингтон украинский лидер в эфире Fox News заявил, что российские военные за год якобы не смогли завоевать ни единого поселка. 13 декабря политолог Василий Дандыкин, комментируя «Известиям» высказывание Зеленского, указал, что его слова свидетельствуют о том, что Киеву остается только врать для получения американской помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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