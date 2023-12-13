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Politico раскрыло просьбу Зеленского поставить ракеты ATACMS большей дальности

Politico: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
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Фото: commons.wikimedia.org
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США попросил передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила газета Politico.

В статье отметили, что украинский лидер обозначил эту просьбу во время беседы со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

«Зеленский <…> поднял вопрос о необходимости поставок США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS)», — говорится в материале.

Дальность ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 км.

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12 декабря президент США Джо Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. Позже, в этот же день, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

7 ноября сообщалось, что Байден обеспокоен тем, что ракеты дальнего действия ATACMS не помогут Киеву изменить баланс сил на поле боя. Автор статьи в The New York Times подчеркнул, что в настоящее время президент США вынужден «сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине», поскольку появилось ощущение того, что миллиарды долларов американской помощи были потрачены напрасно.

18 октября президент РФ Владимир Путин, поставки ATACMS Украине создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

О том, что американская сторона осуществила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью 165 км, Белый дом сообщил 17 октября. Также в этот день сообщалось, что Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки ATACMS Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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