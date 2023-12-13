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Финансовый советник спрогнозировала повышение ключевой ставки ЦБ РФ в декабре

Финансовый советник Бунегина: в декабре ЦБ РФ может поднять ставку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На заседании 15 декабря совет директоров Центробанка РФ (ЦБ РФ) может принять решение поднять ключевую ставку до 16% или 17% годовых, считает финансовый советник и действующий инвестор Татьяна Бунегина. Об этом она рассказала «Известиям» 13 декабря.

«На предстоящем заседании Центрального банка РФ в пятницу, вероятно, будет принято решение о повышении ключевой ставки на 1 или 2 [процентных] пункта. Это решение обусловлено ускорением инфляции за последние две недели и неспособностью стабилизировать курс рубля в диапазоне 92–93 рубля. Ситуация с инфляцией оказалась выше ожиданий, и Центробанк намерен укрепить рубль и сдержать инфляцию», — отметила эксперт.

При этом, по ее мнению, повышение ключевой ставки окажет замедляющее влияние на экономику России. Увеличение стоимости кредитования приведет к тому, что кредиты станут менее доступными, добавила она.

«Что касается курса рубля: повышение ключевой ставки целится в стабилизацию рубля в краткосрочной перспективе, возможно в диапазоне 90–92 рубля за доллар. Однако эффект может быть временным», — уточнила Бунегина.

Добавят стоимость: рынок ожидает роста ключевой ставки до 16%
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Ранее, 9 декабря, сообщалось, что рынок ожидает роста ключевой ставки. Ее повышение на 1 процентный пункт, до 16%, — базовый сценарий для 11 из 16 опрошенных «Известиями» представителей рынка. При этом две финансовые организации допустили сохранение показателя в 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ». В ОТП Банке выразили мнение, что, если инфляция незначительно превысит прогноз ЦБ РФ, роста ставки на 0,5 процентного пункта будет достаточно для завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время в «Зените» и «Абсолюте» не исключили увеличения показателя до 17%.

27 октября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.

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