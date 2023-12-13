В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В ночь на 13 декабря в Киеве прозвучали взрывы. Об этом 13 декабря сообщил Telegram-канал «Общественное».

После первых взрывов прозвучала воздушная тревога. По данным издания, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) в левобережной части города.

В 04:38 (05:38 мск) воздушная тревога была отключена.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее, 11 декабря, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киеве. Через несколько минут после этого в городе объявили воздушную тревогу. Вслед за этим сирены включили по всей Киевской области.

До этого, 10 декабря, взрывы прогремели в Одесской области. Сработала система противовоздушной обороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.