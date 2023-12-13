Лео Бокерия поздравил победителей чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий»

В пресс-центре МИЦ «Известия» 12 декабря в пятый раз наградили победителей всероссийских ежегодных соревнований по фоновой ходьбе (шаги, пройденные за день) «Человек идущий». В этом году в них приняло участие более 77 тыс. человек из 87 регионов страны. В совокупности участники прошли более 9,5 млн км. Идеолог проекта кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия поздравил победителей и рассказал, в чем ценность достижений в этом виде соревнований.

«Гиподинамия стала нормой, что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем на популяционном уровне. Пандемия физической пассивности, а именно так ВОЗ квалифицирует эту ситуацию, становится причиной более 10% всех смертей в мире», — сказал он.

Бокерия напомнил, что в этом году проекту «Человек идущий» исполнилось пять лет. Он стал одним из самых заметных событий в физкультурной жизни страны, а в 2019 и 2020 годах был признан самым массовым спортивным мероприятием в период пандемии.

«Победители достойны самых высоких наград и восхищения — на вас ориентируются те, кто хотел бы быть здоровым долго», — отметил кардиохирург.

Основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября 2023 года. В нем приняли участие команды пенсионеров, образовательных учреждений, рабочих коллективов, муниципалитетов, семей и неформальных объединений граждан — группы здорового образа жизни. Все они загрузили мобильное приложение по подсчету шагов «Человек идущий».

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Шагам на встречу: названы победители соревнования «Человек идущий»