Камни преткновений: капремонт в России в среднем подорожал на 10–20%

Сумма торгов по капитальному ремонту в многоквартирном доме в 2023 году заметно выросла, усредненная стоимость самих работ также увеличилась из-за скачка цен на стройматериалы. Курс валют и повышение ключевой ставки оказывают дополнительное давление на подрядчиков. Ряд экспертов считают, что для выправления ситуации потребуются временные меры господдержки. Однако в Минстрое заверили, что пока рост стоимости незначительный. Подробности — в материале «Известий».

Дом на улице Трудностей

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в России за последний год заметно выросла. По правилам, органы местного самоуправления, бюджетные и казенные предприятия могут найти подрядчика на капремонт общего имущества в МКД, только проведя конкурентную закупку. По данным «Контур.Торги», которые есть в распоряжении «Известий», с января по ноябрь 2023 года сумма таких закупок в РФ увеличилась на 12% в сравнении с прошлым годом — с 450 млрд до 506 млрд рублей.

— При этом подорожание стройматериалов можно оценить по начальной максимальной цене контракта заказчика , — рассказал «Известиям» эксперт «Контур.Торги» Василий Данильчик. — За 11 месяцев этого года средняя цена закупки стройматериалов по 44-ФЗ и 223-ФЗ выросла на 11,9% — с 3,01 млн до 3,37 млн рублей. До конца текущего года заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ планируют купить стройматериалов еще на 54 млрд рублей.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Любопытно, что количество торгов по капремонту уменьшилось на 19% — с 40 тыс. до 33 тыс. процедур. Это значит, что средняя цена тендера выросла до 16,2 млн рублей. Стоимость ремонтных строительно-монтажных работ при капремонте в МКД увеличилась за этот год на 20–22%, привел данные технический директор ИК «Элемент» Александр Титов. По его словам, драйвером роста послужил скачок цен на строительные материалы, который ощущался очень сильно.

— По информации из открытых источников, сухие строительные смеси подорожали на 20–25%, лакокрасочные материалы из-за присутствия в них иностранных компонентов подорожали до 50%, — отмечает Титов. — Также увеличились транспортные расходы на доставку материалов, рост тарифов на перевозки по России за год, по разным источникам, составил от 15–20% до 30–40%.

По данным президента ассоциации АКОН Никиты Чулочникова, в этом году подорожание услуг и материалов фиксируется примерно на 20–25%.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Проблема в том, что сметирование происходило заблаговременно, еще в прошлом году, по старым ценам, без возможности прогнозирования их роста. В выигрыше оказались те УК и ТСЖ, кто смог заранее закупиться стройматериалами еще по старым ценам и заблаговременно договориться о замораживании роста стоимости будущих работ, — говорит собеседник.

При этом, по оценкам Александра Титова, на конец года из-за дефицита рабочей силы значительно выросли ставки оплаты рабочим, задействованным в строительном секторе.

— По субъективным оценкам, рост заработных плат за год составил 20%, — говорит собеседник. — Тренд на увеличение цен в строительстве продолжается, и предпосылок к его изменению пока не наблюдается.

Как рассказали «Известиям» в пресс-служба Фонда развития территорий, в соответствии с данными, представленными регионами, за период с января по 1 ноября 2023 года капитальный ремонт осуществлен в 23 262 многоквартирных домах площадью 98,49 млн кв. м, в которых проживают 3 852 470 человек. Всего же программы капитального ремонта охватывают 724 тыс. многоквартирных домов, в которых живет около 90 млн граждан.

Извивы ремонтной сметы

В Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) по просьбе «Известий» подсчитали: по результатам 10 месяцев 2023 года объем законтрактованных работ составил порядка 290 млрд рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Эксперт Общественного совета при Минстрое России, исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова отмечает, что за последние несколько лет среди регионов стала заметна тенденция к изменению подходов при формировании лотов — их стали укрупнять. К примеру, сейчас разыгрывают укрупненные лоты по лифтам, предлагая подрядным организациям заменять большее количество подъемников.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Укрупнение лотов проявляется и другим способом. Региональный оператор объединяет закупки по подготовке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ (ПСД и СМР). Подобная практика есть в 53 субъектах РФ, она позволяет улучшить качество ремонта, подчеркивает Анна Мамонова.

— Всё больше регионов придерживаются территориального принципа при формировании лотов, чтобы оптимизировать логистику подрядной организации и снизить общую стоимость работ по капремонту, — разъясняет собеседница. — Оптимизация условий для проведения работ повышает интерес подрядных организаций.

По сведениям АРОКР, за последние три года 90% опубликованных процедур привели к заключению договоров на проведение работ по капитальному ремонту. В среднем по стране на один аукцион подают заявки две подрядные организации. В некоторых регионах активность подрядчиков выше среднего показателя, и на торги по одному лоту выходят 4–5 организаций. Высокий показатель заинтересованности подрядчиков наблюдается в Брянской и Сахалинской областях, Республике Крым и Камчатском крае, но есть регионы, в которых показатель ниже среднего, например в Самарской, Кировской, Курской и Омской областях.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В свою очередь, партнер Strategy Partners Михаил Ермилов замечает, что бизнес по капитальному ремонту многоквартирных домов и ранее не был высокомаржинальным. А в текущей обстановке привлекательность таких подрядов снизилась дополнительно по ряду причин.

— Сейчас присутствует дефицит кадров на нашем рынке, — говорит Михаил Ермилов. — Кроме того, наше исследование показало, что стоимость строительно-монтажных работ (работы плюс материалы) по отдельным сегментам выросла в диапазоне 12–20%.

По словам собеседника, курс валют и повышение ключевой ставки оказывают дополнительное давление на подрядчиков, которые активно используют механизмы кредитования.

— При сохранении негативных факторов можно заявлять, что и в этом сегменте для выправления ситуации потребуются временные меры дополнительной государственной поддержки, — подчеркивает Михаил Ермилов.

Конкурентные ограничения

Основная проблема поиска подрядчика состоит сейчас в том, что оказать услуги могут только специализированные организации, прошедшие отбор для выполнения работ по капремонту , указывает руководитель комитета по предпринимательству в ЖКХ Тульской ТПП (г. Тула) Сергей Костюченков.

— Таким образом, круг участников конкурса ограничен. Я бы сказал, что и конкуренция умерла. По сути, у подрядчиков есть возможность легко договориться и «выжимать» нужные им цены для работ с регионального фонда, — говорит эксперт. Он считает, что нужно снимать необоснованные конкурентные ограничения.

Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер замечает, что цены на строительные материалы и оборудование, используемые при капитальном ремонте многоквартирных домов в 2023 году, конечно, продолжали повышаться, однако рост был неравномерным. Так, по данным MosBuild, при среднем росте цен на строительные материалы на уровне 7–12% за первое полугодие 2023 года арматура подорожала на 26%, строительные смеси — на 21%, каменная вата — почти в два раза.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Можно предположить, что большинство субъектов РФ повышает предельную стоимость работ в меньшей степени, чем растут цены на рынке, — дополняет Ирина Генцлер. — Именно это может быть причиной того, что увеличивается число несостоявшихся закупок. Подрядчики не приходят на конкурс, понимая, что за эти деньги они не смогут выполнить работы.

По данным «Контур.Торги», в 2023 году изменилось количество несостоявшихся сделок — процедур, в которых заявку подал только один подрядчик или вообще никто не принял участия. Если в прошлом году таких закупок было 55% от общего объема, то в этом году уже 48% (а значит, по итогам года будет больше, чем в 2022 году) .

— В отношении подрядчиков — чем больше будет разница между рыночными и предельными ценами, по которым региональный оператор вправе осуществлять закупки, тем с большим дефицитом подрядчиков он столкнется, — говорят в компании. — Подрядчики перетекают в регионы, где «разрешенная» цена работ выше, в том числе в новые российские субъекты, где очень высока потребность в ремонтных работ, в другие сферы, в том числе в строительство ИЖС.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По прогнозу начальника развития продуктов «Роквул» Григория Громакова, в 2024 году в РФ количество домов, где будут проведены капитальные работы, по сравнению с 2023 годом увеличится. По его мнению, законодательно капитальный ремонт не должен отличаться от строительства новых домов. Однако, к сожалению, прослеживается, что пока к проектам в данной области относятся чуть менее строго, указывает он. Громаков считает, что всю проектную документацию стоит делать в соответствии с теми требованиями и стандартами, которые предъявляются к новому строительству.

По оценкам Минстроя России, в текущем году сохраняется незначительный рост стоимости работ по капитальному ремонту. Однако говорить о конкретных показателях в сравнении с прошлым периодом реализации регпрограмм до подведения итогов текущего года преждевременно, считают чиновники.

Как сообщили «Известиям» представители пресс-службы Минстроя, в этом году идет работа по внесению изменений в законодательство в части планирования программ капремонта и эффективности расходования средств граждан.