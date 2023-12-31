Новогоднее обращение Путина – 2024: где и во сколько смотреть онлайн сегодня

Каждый год 31 декабря по телевидению и в интернете транслируют праздничное обращение главы государства. К новому 2024 году президент России Владимир Путин также подготовил поздравление, которое смогут посмотреть и услышать россияне из каждого региона России. В праздничной речи президент традиционно вспомнит важные моменты уходящего года и обозначит главные приоритеты для России в 2024 году. На каких телеканалах и в какое время покажут новогоднее обращение Путина — рассказывают «Известия».

Новогоднее поздравление президента Путина – 2024

Традицию руководителей страны поздравлять граждан с Новым годом заложил Петр I. Однако после него российские государи долгое время не обращались к народу с новогодней речью. Вместо этого от имени императора сограждан поздравляли лучшие представители знати и духовенства.

Официально праздник Нового года возродился в 1936 году, тогда же вернулась и традиция новогодних поздравлений со стороны лидера страны — сначала по радио, а затем и по ТВ. Первым по телевидению россиян поздравил Леонид Брежнев в начале 1970-х годов. Новогодние телеобращения советских руководителей страны всегда проходили в официальной обстановке рабочего кабинета. Лидеры советского государства надевали строгие костюмы и за письменным столом поздравляли граждан. Считалось, что такой образ политика и обстановка в кадре помогают укрепить в сознании населения значимость этого момента.

Новогоднее обращение президента СССР М.С. Горбачева к советскому народу Фото: ТАСС/Юрий Лизунов

Просмотр новогоднего поздравления от главы государства в последнюю ночь уходящего года и по сей день является значимой российской традицией. В 2000 году президент Владимир Путин отказался от кабинетной формы поздравлений и впервые обратился к россиянам с Ивановской площади Кремля. Новогодние обращения президента на фоне 14-го корпуса Московского Кремля и Спасской башни записывались с площади до 2007 года.

В 2013 году по телеканалам показали два новогодних поздравления президента России. Первое обращение главы государства услышали жители Дальнего Востока, а второе транслировалось на остальной территории страны. В нем Владимир Путин поздравил россиян из Хабаровска, куда прилетел 31 декабря для поддержки пострадавших от мощного наводнения. Тогда новогоднее поздравление главы государства прозвучало в здании городского Дворца культуры.

Новогоднее обращение 31 декабря 2022 года Путин озвучил из штаба Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Ростове-на-Дону. Президент поздравил россиян с Новым годом в окружении военных, тем самым подчеркнув их значимость для страны в непростой 2022 год. Обычно поздравление президента начиналось за пять минут до наступления Нового года, но в прошлом году обращение впервые продлилось девять минут. В нем Владимир Путин упомянул о необходимости защиты людей в новых субъектах Российской Федерации и поблагодарил всех тех, кто сражается за безопасное и светлое будущее Отечества.

Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Помимо поздравлений с наступающим годом речь президента Владимира Путина обычно обращена к итогам ушедшего года. Также глава государства озвучивает планы на будущее и напоминает о значимости российских ценностей для всех граждан страны.

Новогоднее обращение президента России Путина сегодня: где и когда смотреть онлайн

Новогоднее поздравление президента записывается заранее, а его трансляция проходит по всем центральным телеканалам и радио примерно в 23:40–23:50 по московскому времени.

31 декабря 2023 года речь Владимира Путина покажут Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ, телеканал «Известия» и другие. Из-за большого числа часовых поясов на территории России новогоднее обращение президента в указанное время пройдет не во всех регионах. Разделение вещания на 11 промежутков позволяет жителям всех субъектов страны увидеть и услышать праздничное поздравление президента РФ по местному времени, а не дожидаться наступления Нового года в Москве.

Первыми, кто посмотрит поздравление главы государства, традиционно станут жители Камчатки. А для жителей Калининграда обращение президента наступит около часа ночи по московскому времени.

Раньше в некоторых регионах России речь Путина показывали с небольшими временными сдвигами — за один час до или после наступления Нового года в субъекте. Это происходило из-за того, что телеканалы вещают орбитами, которые ранее включали в себя только два или три часовых пояса. В рамках одной орбиты в Москве куранты били ровно в 0:00, в Екатеринбурге — в 2:00, а в Самаре — в 1:00.

Бой курантов в новогоднюю ночь Фото: ТАСС/Валерий Матыцин