 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В нескольких городах РФ отменили новогодние мероприятия из-за атаки на Белгород
Спорт
Роналду стал лучшим бомбардиром и самым популярным спортсменом 2023 года
Мир
Лидер КНДР заявил о невозможности переговоров об объединении с Южной Кореей
Общество
Лавров рассказал о более чем 200 вынесенных приговорах представителям ВФУ
Мир
Сунак в новогоднем послании не стал упоминать об Украине
Мир
Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
/

Новогоднее обращение Путина – 2024: где и во сколько смотреть онлайн сегодня

Поздравление президента покажут за несколько минут до Нового года в каждом регионе
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый год 31 декабря по телевидению и в интернете транслируют праздничное обращение главы государства. К новому 2024 году президент России Владимир Путин также подготовил поздравление, которое смогут посмотреть и услышать россияне из каждого региона России. В праздничной речи президент традиционно вспомнит важные моменты уходящего года и обозначит главные приоритеты для России в 2024 году. На каких телеканалах и в какое время покажут новогоднее обращение Путина — рассказывают «Известия».

Новогоднее поздравление президента Путина – 2024

Традицию руководителей страны поздравлять граждан с Новым годом заложил Петр I. Однако после него российские государи долгое время не обращались к народу с новогодней речью. Вместо этого от имени императора сограждан поздравляли лучшие представители знати и духовенства.

Официально праздник Нового года возродился в 1936 году, тогда же вернулась и традиция новогодних поздравлений со стороны лидера страны — сначала по радио, а затем и по ТВ. Первым по телевидению россиян поздравил Леонид Брежнев в начале 1970-х годов. Новогодние телеобращения советских руководителей страны всегда проходили в официальной обстановке рабочего кабинета. Лидеры советского государства надевали строгие костюмы и за письменным столом поздравляли граждан. Считалось, что такой образ политика и обстановка в кадре помогают укрепить в сознании населения значимость этого момента.

Новогоднее обращение президента СССР М.С. Горбачева к советскому народу

Новогоднее обращение президента СССР М.С. Горбачева к советскому народу

Фото: ТАСС/Юрий Лизунов

Просмотр новогоднего поздравления от главы государства в последнюю ночь уходящего года и по сей день является значимой российской традицией. В 2000 году президент Владимир Путин отказался от кабинетной формы поздравлений и впервые обратился к россиянам с Ивановской площади Кремля. Новогодние обращения президента на фоне 14-го корпуса Московского Кремля и Спасской башни записывались с площади до 2007 года.

В 2013 году по телеканалам показали два новогодних поздравления президента России. Первое обращение главы государства услышали жители Дальнего Востока, а второе транслировалось на остальной территории страны. В нем Владимир Путин поздравил россиян из Хабаровска, куда прилетел 31 декабря для поддержки пострадавших от мощного наводнения. Тогда новогоднее поздравление главы государства прозвучало в здании городского Дворца культуры.

Новогодние праздники – 2024: когда выходные, как отметить лучше всех
В 2024 году новогоднее торжество продлится десять дней

Новогоднее обращение 31 декабря 2022 года Путин озвучил из штаба Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Ростове-на-Дону. Президент поздравил россиян с Новым годом в окружении военных, тем самым подчеркнув их значимость для страны в непростой 2022 год. Обычно поздравление президента начиналось за пять минут до наступления Нового года, но в прошлом году обращение впервые продлилось девять минут. В нем Владимир Путин упомянул о необходимости защиты людей в новых субъектах Российской Федерации и поблагодарил всех тех, кто сражается за безопасное и светлое будущее Отечества.

Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа

Президент РФ Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2023 года в штабе Южного военного округа

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Помимо поздравлений с наступающим годом речь президента Владимира Путина обычно обращена к итогам ушедшего года. Также глава государства озвучивает планы на будущее и напоминает о значимости российских ценностей для всех граждан страны.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»
Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии — главное об отношениях с Западом, ходе СВО и экономическом положении России

Новогоднее обращение президента России Путина сегодня: где и когда смотреть онлайн

Новогоднее поздравление президента записывается заранее, а его трансляция проходит по всем центральным телеканалам и радио примерно в 23:40–23:50 по московскому времени.

31 декабря 2023 года речь Владимира Путина покажут Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ, телеканал «Известия» и другие. Из-за большого числа часовых поясов на территории России новогоднее обращение президента в указанное время пройдет не во всех регионах. Разделение вещания на 11 промежутков позволяет жителям всех субъектов страны увидеть и услышать праздничное поздравление президента РФ по местному времени, а не дожидаться наступления Нового года в Москве.

Високосный 2024 год — что можно и нельзя делать, приметы

Первыми, кто посмотрит поздравление главы государства, традиционно станут жители Камчатки. А для жителей Калининграда обращение президента наступит около часа ночи по московскому времени.

Раньше в некоторых регионах России речь Путина показывали с небольшими временными сдвигами — за один час до или после наступления Нового года в субъекте. Это происходило из-за того, что телеканалы вещают орбитами, которые ранее включали в себя только два или три часовых пояса. В рамках одной орбиты в Москве куранты били ровно в 0:00, в Екатеринбурге — в 2:00, а в Самаре — в 1:00.

Бой курантов в новогоднюю ночь

Бой курантов в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Трансляция новогоднего обращения с учетом часовых поясов была впервые проведена 31 декабря 2017 года. С тех пор в каждом регионе поздравление проходит за несколько минут до полуночи по местному времени. После торжественной речи президента и боя курантов вся страна начнет отмечать приход 2024 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир