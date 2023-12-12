Адвокат заявил, что удовлетворен вынесенным Кагарлицкому приговором

Сторона защиты Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) довольна приговором, который суд вынес социологу по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом 12 декабря сообщил «Известиям» адвокат Сергей Ерохов.

«Мы удовлетворены приговором, за последние несколько лет это единственный приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Поэтому сейчас мы с моим подзащитным обсудим, будем мы его обжаловать или нет, но в принципе это в русле того, на что мы рассчитывали», — отметил он.

По мнению адвоката, наказание в виде штрафа связано еще и с возрастом Кагарлицкого — ему 65 лет.

Ранее в этот день Кагарлицкого признали виновным в публичных призывах к терроризму и приговорили к штрафу 800 тыс. рублей, освободив из под стражи в зале суда и смягчив наказание сокращением штрафа до 600 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении социолога было возбуждено из-за его поста в Telegram-канале о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В июле Кагарлицкий был арестован по решению Сыктывкарского городского суда. Позже, 21 ноября, Второй Западный окружной военный суд продлил срок его ареста на шесть месяцев.

Кагарлицкий возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).