Социолога Кагарлицкого арестовали по обвинению в оправдании терроризма

Суд в Коми арестовал социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) на два месяца по обвинению в оправдании терроризма. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Главного редактора интернет-площадки ИА «Рабкор» обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»). Уголовное дело расследуется управлением ФСБ по Республике Коми.

Постановление в законную силу не вступило.

Накануне стало известно, что обвинения в адрес Кагарлицкого выдвинули после публикации ролика на YouTube-канале «Рабкор» о теракте на Крымском мосту.

Кагарлицкий возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Он преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).

8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате этого погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».