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В отношении социолога Кагарлицкого возбудили дело об оправдании терроризма

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное об оправдании терроризма. Об этом 25 июля сообщил источник «Известий».

В связи с этим в Москве, Пензе и Екатеринбурге проходят следственные мероприятия в отношении сотрудников интернет-журнала «Рабкор».

Обыски связаны с публикацией на YouTube-канале «Рабкор» о теракте на Крымском мосту. На нем был размещен ролик о подрыве объекта, в котором Кагарлицкий выдвинул версию о том, что украинские власти таким образом поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

Кагарлицкий возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Он преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).

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8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

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