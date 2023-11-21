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Суд продлил срок ареста социологу Кагарлицкому на шесть месяцев

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Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева
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Социологу Борису Кагарлицкому (признан в России иноагентом) продлен срок ареста на шесть месяцев. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд 21 ноября, сообщает из зала суда корреспондент «Известий».

Кагарлицкий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Уголовное дело в отношении социолога было возбуждено из-за его поста в Telegram-канале о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

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Кагарлицкий был арестован по решению Сыктывкарского городского суда в июле. Он возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).

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