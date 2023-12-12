Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого на 600 тыс. рублей

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) признан судом виновным в публичных призывах к терроризму и приговорен к штрафу 600 тыс. рублей. Его освободили в зале суда, сообщает во вторник, 12 декабря, корреспондент «Известий».

Решение принято Вторым Западным окружным военным судом на выездном заседании в Сыктывкаре.

«Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в Сети») и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа», — зачитал приговор судья.

Кагарлицкий возглавляет Институт глобализации и социальных движений (признан в РФ иноагентом). Преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук, проводил совместные проекты с Фондом Розы Люксембург (признан в РФ иноагентом).

Уголовное дело в отношении социолога было возбуждено из-за его поста в Telegram-канале о теракте на Крымском мосту в 2022 году. В июле Кагарлицкий был арестован по решению Сыктывкарского городского суда. Позже, 21 ноября, Второй Западный окружной военный суд продлил срок его ареста на шесть месяцев.