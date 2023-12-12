Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel узнал о росте в разы стоимости проекта системы ПВО в ФРГ
Экономика
Аналитик объяснил последствия запрета на импорт российского урана в США
Авто
В России средняя цена на подержанные авто выросла за осень на 9%
Политика
Политолог выразил уверенность в победе Алиева на внеочередных выборах президента
Общество
Владельца «Нового потока» приговорили к 10 годам тюрьмы
Политика
Политолог указал на невозможность США повлиять на суверенитет Китая
Мир
В Болгарии начали снос памятника Советской армии
Экономика
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 декабря
Мир
ЕС вновь не смог согласовать детали 12-го пакета антироссийских санкций
Мир
Туск намерен потребовать мобилизации всего мира для помощи Украине
Общество
Отец упавшей в яму с кипятком девочки обвинил городские власти в халатности
Мир
В Британии рассказали о панике Зеленского из-за срыва американской помощи
Мир
В США назначили дату суда над россиянином за перелет без билета
Политика
Путин назвал необходимыми принятые ранее поправки к Конституции РФ
Мир
Захарова назвала военную помощь США Украине схемой по выводу денег

Политолог указал на невозможность США повлиять на суверенитет Китая

Политолог Сушенцов: Китай проводит суверенную политику, несмотря на давление США
0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обострения украинского кризиса Вашингтон попытался принудить Китай присоединиться к солидарной западной позиции и оказать давление на Россию. Однако, как заявил «Известиям» 12 декабря программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, Пекин решил проводить суверенную внешнюю политику, ориентируясь на свои национальные интересы.

«В условиях резкой фазы украинского кризиса США посчитали хорошей причиной для мобилизации всех своих союзников и предложили черно-белую картину мира, в которой нужно было обязательно выбрать сторону. Очень значительное давление было оказано на Китай, в том числе по тайваньскому вопросу. Белый дом угрожал санкциями, требовал прекратить взаимодействие с Россией. Причем ситуация подавалась как рубежное событие, которое определит развитие международных отношений на ближайшее время», — сказал Сушенцов.

По его словам, китайские руководители, в свою очередь, сделали из этого посыла свои выводы: если это действительно рубежное событие, то у Китая есть свои автономные интересы. В силу того что КНР является крупной державой, то именно она будет держателем «золотой акции» будущего мирового порядка, а потому не будет выбирать сторону, подчеркнул Сушенцов.

«Осознав, что невозможно быстро принудить Китай к солидарности, американцы начали понимать, что, возможно, они перестарались в попытках разбалансировать российско-китайские отношения. Теперь уже стороны пытаются найти решение, при котором при сохранении автономной политики не навредить друг другу», — резюмировал политолог.

Сбить клин: почему Брюссель не сможет испортить отношения РФ и КНР
Главные темы первого за четыре года очного саммита Евросоюза и Китая в Пекине

Ранее, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач. По его словам, Китаю и США не стоит рассматривать друг друга в качестве важных конкурентов и растущей угрозы, поскольку это «непременно приведет к ошибочной политике, ошибочным действиям и неправильным результатам».

К тому же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что попытки США оказать давление на Россию и Китай бесполезны. Он указал, что Россия и КНР едины во мнении о недопустимости диктата в мировых делах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023