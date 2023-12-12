Политолог указал на невозможность США повлиять на суверенитет Китая

После обострения украинского кризиса Вашингтон попытался принудить Китай присоединиться к солидарной западной позиции и оказать давление на Россию. Однако, как заявил «Известиям» 12 декабря программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов, Пекин решил проводить суверенную внешнюю политику, ориентируясь на свои национальные интересы.

«В условиях резкой фазы украинского кризиса США посчитали хорошей причиной для мобилизации всех своих союзников и предложили черно-белую картину мира, в которой нужно было обязательно выбрать сторону. Очень значительное давление было оказано на Китай, в том числе по тайваньскому вопросу. Белый дом угрожал санкциями, требовал прекратить взаимодействие с Россией. Причем ситуация подавалась как рубежное событие, которое определит развитие международных отношений на ближайшее время», — сказал Сушенцов.

По его словам, китайские руководители, в свою очередь, сделали из этого посыла свои выводы: если это действительно рубежное событие, то у Китая есть свои автономные интересы. В силу того что КНР является крупной державой, то именно она будет держателем «золотой акции» будущего мирового порядка, а потому не будет выбирать сторону, подчеркнул Сушенцов.

«Осознав, что невозможно быстро принудить Китай к солидарности, американцы начали понимать, что, возможно, они перестарались в попытках разбалансировать российско-китайские отношения. Теперь уже стороны пытаются найти решение, при котором при сохранении автономной политики не навредить друг другу», — резюмировал политолог.

Ранее, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач. По его словам, Китаю и США не стоит рассматривать друг друга в качестве важных конкурентов и растущей угрозы, поскольку это «непременно приведет к ошибочной политике, ошибочным действиям и неправильным результатам».

К тому же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что попытки США оказать давление на Россию и Китай бесполезны. Он указал, что Россия и КНР едины во мнении о недопустимости диктата в мировых делах.