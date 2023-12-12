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Казанский «Миллениум» признан одним из самых красивых мостов России

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Фото: ТАСС/Федор Савинцев
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Мост «Миллениум» в Казани вошел в топ-3 самых живописных постов в российских городах. Рейтинг составил сервис бронирования жилья для отдыха Тvil.ru.

За «Миллениум» проголосовали 11% участников опроса. Сооружение с пилоном в виде буквы «М» построили в канун 1000-летия Казани.

А лидером рейтинга стал Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Ему отдали предпочтение 52% участников опроса. Вторую строчку с 16% голосов занял мост SkyBridge в Сочи.

В топ-5 попали также Живописный мост в Москве и «Поющий» мост в Муроме, уточняет ИА «Татар-информ».

Ранее Казань включили в топ-10 городов, наиболее подходящих для зимовки. Первую тройку в этом списке заняли Сочи, Краснодар и города Кавказских Минеральных Вод.

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