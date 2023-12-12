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У сотрудников администрации Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У сотрудников администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Известиям» сообщил источник 12 декабря.

История стала раскручиваться после того, как из России сбежал экс-глава района Эдуард Ильин. Уже после этого следствием было возбуждено два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества в особо крупном размере.

На этот раз оперативики заинтересовались фиктивным трудоустройством в районную администрацию Венера Якубова — он занял пост инспектора Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями Администрации Василеостровского района. Но, как сообщает источник, в реальности на работу не ходил.

За три года сотруднику администрации выплатили почти 1,5 рублей. В свою очередь должностные лица из этой суммы получили более 1,1 млн рублей в качестве «отката».

Уточняется, что экономическая полиция с обысками пришла к трем сотрудникам администрации. Официальной информации пока не поступало. Подробности выясняются.

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24 ноября в Подмосковье задержали депутата Пушкинского окружного совета Тимура Апарина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд оставил его под арестом до 12 января 2024 года. Чиновник давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Это связано с его схемами с земельными участками в Подмосковье.

14 ноября правоохранительные органы задержали экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева. Накануне в здании правительства, в том числе в кабинете Кудряшова прошли обыски. Они связаны с проектом строительства одной из станций метро в Самаре. Несмотря на то, что местные власти от проекта отказались, подрядчику было перечислено почти 200 млн рублей. Попытка вернуть деньги через суд успехом не увенчалась. По данным источников «Известий», именно Виктор Кудряшов заверял документы по этой сделке. 14 ноября — еще до сообщения об обысках — было объявлено о его отставке по состоянию здоровья.

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