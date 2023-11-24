Суд арестовал замглавы совета депутатов Пушкинского округа Подмосковья
Заместитель председателя совета депутатов подмосковного округа Пушкинский Тимур Апарин взят под стражу решением Кузьминского районного суда Москвы. Об этом 24 ноября сообщает корреспондент «Известий».
Апарин обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд оставил его под арестом до 12 января 2024 года.
Ранее в этот день обыски прошли у бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, в отношении которого возбудили уголовное дело о мошенничестве. По предварительным данным, сумма ущерба составила более миллиарда рублей.
До этого, 22 ноября, в Коми арестовали замначальника отдела МВД по городу Ухте по обвинению в превышении должностных полномочий, связанных с насилием.
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