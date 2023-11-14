На станции сошлись: с чем связано задержание самарского вице-губернатора

Вечером 14 ноября правоохранительные органы задержали экс-председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева, сообщили источники «Известий». Накануне в здании правительства, в том числе в кабинете Кудряшова прошли обыски. Они связаны с проектом строительства одной из станций метро в Самаре, рассказали собеседники издания. Несмотря на то, что местные власти от проекта отказались, подрядчику было перечислено почти 200 млн рублей. Попытка вернуть деньги через суд успехом не увенчалась. По данным источников, именно Виктор Кудряшов заверял документы по этой сделке. 14 ноября — еще до сообщения об обысках — было объявлено о его отставке по состоянию здоровья.

Что искало следствие

Правоохранительные органы будут добиваться ареста бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и министра строительства региона Михаила Асеева, сообщили источники «Известий». Слушания об избрании им меры пресечения должны состояться 15 ноября.

Задержали чиновников произошли после обысков, которые прошли в здании регионального правительства 14 ноября. Поводом для них стал несостоявшийся проект строительства станции метро «Самарская», сообщили собеседники «Известий». Она должна была появиться в центре областной столицы, но в 2021 году власти отказались от этих планов. При этом почти 200 млн рублей на ее сооружение уже были перечислены подрядчику — компании «Волгатрансстрой-проект». В бюджет они не вернулись.

Экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По данным источника, сделку одобрял бывший врио первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктор Кудряшов. 14 ноября — но до того, как стало известно об обысках и задержании — пресс-служба регионального правительства сообщила, что он покинул свой пост по состоянию здоровья.

— Кудряшов эту проплату визировал, вероятно, без должных согласований, — утверждает источник.

Станция «Самарская» проектировалась еще с 1980-х годов. Оформить ее планировали в белых, красных и серых тонах с использованием гранита и железобетона. Тогда проект так и не реализовали.

Фото: commons.wikimedia.org Проект станции метро «Самарская»

В 2018 году Управление капитального строительства области заключило с компанией «Волгатрансстрой-проект» госконтракт почти на 200 млн рублей на строительство станции. Срок его исполнения датировался декабрем 2021 года.

Но в ноябре 2021-го глава минстроя области Николай Плаксин сообщил местным СМИ, что от строительства «Самарской» решили отказаться.

«Между ней и планируемой «Театральной» слишком маленькое расстояние», — объяснял он изданию «Новости Самары».

Однако, Владимир Кудряшов в интервью «Самарскому обозрению» в январе 2022 года заявил, что строительство «Театральной» вовсе не означает полного отказа от «Самарской».

«Нам ничто не мешает вернуться к «Самарской» в дальнейшем при наличии источников финансирования», — заявил он.

Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

Справка «Известий» Виктор Кудряшов родился в 1971 году в Салехарде Тюменской области. Окончил Самарский государственный экономический университет. Значительная часть его карьеры прошла во властных структурах города Самары и области. С 1995 по 1997 год работал начальником отдела инвестиционной политики и инвестиционных проектов департамента по экономике администрации Самарской области. Затем руководил экономическим департаментом управляющей компании ЗАО «Волгопромхим». С 2000 по 2006 год был первым замом генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания». Затем два года работал заместителем главы Самары — руководителем департамента экономического развития. В 2008 году его назначили замминистра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды — руководителем департамента природопользования. Еще спустя два года он вернулся на работу в администрацию Самары на должность первого заместителя главы города. Курировал вопросы благоустройства, социальную сферу и финансы. На работу в областное правительство Виктор Кудряшов перешел в 2016 году в должности советника губернатора Самарской области. В следующем году его назначили врио первого заместителя председателя правительства региона. В 2018 году он стал первым зампредседателя правительства Самарской области. На должность первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области (в статусе врио) его утвердили в 2019 году. В 2000 году Кудряшов победил во всероссийском конкурсе «Золотой кадровый резерв России XXI века». В 2009 году вошел в Кадровый резерв Президента РФ.

В декабре 2022 года Управление капитального строительства обратилось в суд с иском к «Волгатрансстрой-проект» о взыскании излишне уплаченных денег в размере более 193,6 млн рублей. Но на первом же заседании, 19 января 2023 года арбитраж отказал в удовлетворении иска «за неимением оснований». Попытка оспорить это решение закончилась неудачно: Верховный суд 10 ноября 2023 года утвердил решение суда первой инстанции.

«Известия» направили запрос в региональные правительство и Минстрой с просьбой прокомментировать ситуацию.

Что грозит будущим фигурантам дела

Адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов предположил, что дело должно быть заведено по статье УК о злоупотреблении должностными полномочиями. Он напомнил, что она вменяется за тяжкие преступления, поэтому, вероятно, стоит ждать задержания и избрания меры пресечения потенциальным фигурантам.

— Не исключаю, что в ближайшее время будет возбуждено еще одно уголовное дело, вероятнее всего, по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Она предполагает до десяти лет лишения свободы, так же как и статья о злоупотреблениями должностными полномочиями. Считаю, что Виктор Кудряшов ушел с поста не по причине плохого самочувствия, а подозревая о начале следствия, — предположил Максим Клинов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он выразил уверенность, что в деле, скорее всего, появятся и другие фигуранты, а обыски — это только начало.

Крайне маловероятно, что дело возбуждено по факту, а не в отношении конкретного должностного лица, полагает управляющий партнер ZE Lawgic Legal Solutions Руслан Зафесов: эта статья предполагает конкретного обвиняемого. Впрочем, он допустил, что обвинение может быть переквалифицировано на менее тяжкую статью.

— На практике такие дела чаще всего сопряжены с мошенничеством, и превышение со временем может трансформироваться в статью о халатности, — сказал он. — Что касается наказания, то за превышение должностных полномочий вполне может грозить до 10 лет лишения свободы, если будут доказаны тяжкие последствия, а это критерий оценочный.

По его словам, если обвинение будет переквалифицировано в халатность, то в качестве максимального наказания возможен арест до шести месяцев.