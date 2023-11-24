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Подмосковного депутата задержали по подозрению в мошенничестве

Подмосковного депутата Апарина задержали по подозрению в мошенничестве на 5 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Депутата Пушкинского окружного совета Тимура Апарина задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 24 ноября сообщает источник «Известий».

По его словам, на Апарина было подано заявление в полицию за якобы обман его делового партнера на 5 млн рублей. Силовики провели в доме депутата обыск, а самого Апарина забрали на допрос. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По информации Telegram-канала «112», чиновник давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Это связано с его схемами с земельными участками в Подмосковье.

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Ранее в этот день стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана. В ГУ МВД РФ по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Гольдмана в международный розыск.

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