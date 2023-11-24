В Красноярском крае возбудили уголовное дело против экс-депутата Гольдмана

Правоохранительные органы Красноярского края возбудили уголовное дело против бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания региона Романа Гольдмана. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отмечается, что в настоящее время полицейские проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

«В ГУ МВД России по Красноярскому краю уже обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего Роману Гольдману. Предварительная сумма ущерба — более миллиарда рублей», — заявил начальник Главного следственного управления МВД России по региону Руслан Северин в Telegram-канале.

Северин подчеркнул, что следствие ходатайствует о наложении ареста на более чем 380 объектов, которые принадлежат Гольдману и его компаниям. Также ГУ МВД РФ по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин задержан. Его задержали на съемной квартире в городе Видное в Подмосковье. По предварительной информации, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей.