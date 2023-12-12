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На форуме «Надежда на технологии» представили разработки для людей с ОВЗ

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Фото: nnteh
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В Москве 11 декабря стартовал форум «Надежда на технологии», на котором продемонстрировали последние разработки российских специалистов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). О том, какие изделия представлены на форуме, рассказал корреспондент Денис Воробьев.

«Раньше это казалось фантастикой. Здесь, в кластере «Ломоносов», последние разработки для людей с ОВЗ. Особое внимание уделяется протезированию. Механическая рука буквально реагирует на нервные импульсы человека, а сама конструкция выполнена с анатомической точностью и отвечает на современные запросы», — отметил журналист.

Александр, который живет с протезами почти 20 лет, поделился, что самым сложным было принять себя. Чтобы твердо стоять на ногах, ему пришлось долго тренироваться и заново учиться ходить, однако с новыми разработками в области протезирования жить стало гораздо проще.

«Жизнь немножко изменилась. Я стал более уверен в себе, не чувствую больше какой-то неуверенности. Наоборот, живу полноценной жизнью. Я самостоятельно хожу в магазин, дома делаю уборку, ремонт могу сделать, на стремянку взобраться. Опять же я с коленным модулем, он замыкается. Я могу подняться», — рассказал он.

Сейчас технологии протезирования позволяют восстановить не только конечности, но и суставы. Данная операция позволяет уменьшить боль, сохранить подвижность сустава и вместе с тем максимально адаптироваться к бытовым условиям.

По словам PR-менеджера предприятия по изготовлению протезно-ортопедических изделий Юлии Калугиной, в период специальной военной операции протезироваться приходят многие военнослужащие. При этом некоторые из них возвращаются обратно в зону спецоперации, а кто-то активно занимается спортом.

Реабилитация через спорт — выбор многих бойцов СВО, отмечает корреспондент. Отечественные производители уверяют, что возможности для этого есть. Более того, это заметили и профессиональные параспортсмены, которые все чаще отказываются от западных моделей.

«Обеспечить технологический суверенитет — это сейчас главнейшая задача не только в реабилитационной промышленности, а по всем нашим отраслям, по всем индустриям. Министерство промышленности и торговли движется этим путем. И по большому количеству номенклатуры мы достигли определенных успехов», — подчеркнула замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Данные успехи замечают и за рубежом: десятки стран, включая Индию и Китай, закупают средства реабилитации в РФ. При этом на рельсы отечественного производства пустили больше 80% всех компонентов для протезов. Мелкие же элементы закупаются у мировых производителей.

На форуме представлены десятки инновационных разработок для людей с ОВЗ, в том числе интерактивные доски, слуховые аппараты, часы Брайля и «умные» линзы. Помимо замысловатых изобретений в павильоне также можно увидеть простую ортопедическую обувь для детей с ДЦП.

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В августе в России открылся первый в стране центр ассистивных технологий «Феникс». На нем работают создатели нейроимплантатов для восстановления зрения, модульных экзоскелетов, вездеходных кресел-колясок, бионических протезов, а также систем нелекарственной терапии психофизиологических нарушений с использованием технологий виртуальной реальности.

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