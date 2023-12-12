Эксперт предостерег от выключения Wi-Fi-роутера на время отпуска

Wi-Fi-роутер на время отпуска или долгих отъездов обычно отключают, чтобы свести к минимуму риск короткого замыкания. Однако на самом деле именно отключение роутера таит в себе опасность. Об этом рассказал ведущий инженер компании по предоставлению услуг, связанных с облачными хранилищами, CorpSoft24 Михаил Сергеев во вторник, 12 декабря.

«У некоторых провайдеров есть услуга «отпуск», которая заключается в заморозке вашего интернета, и вы не платите за него, пока находитесь в отпуске. Эта услуга теоретически может быть опасна», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Всегда есть риск, что работник, который знает об отключении вашего роутера, расскажет об этом третьим лицам и хозяин устройства по возвращении из отпуска может столкнуться с разграбленной квартирой.

«Так как в квартире долгое время никого не будет, то ее можно неспешно обокрасть. Также выключенный роутер может сигнализировать о том, что там никто не живет или уехал в отпуск, так что будьте осторожны», — сообщил эксперт.

При этом, по мнению Сергеева, возгорание из-за роутера гораздо менее вероятно.

«Взламывать ваш роутер тоже никто не будет в ваше отсутствие, а если и захочет, то вы, вероятно, и не узнаете, даже если будете не в отпуске», — объяснил он.

Ранее, 9 октября, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, как обеспечить безопасность «умного» дома и не позволить злоумышленникам грабить высокотехнологичное жилье. Так, например, эксперт порекомендовал сразу же после покупки сбрасывать все заводские пароли.

3 июля доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин посоветовал не размещать роутер в спальне и комнатах, где жильцы проводят больше всего свободного времени.