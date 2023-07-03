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Россиянам назвали неподходящие для размещения Wi-Fi роутеров места

Ученый Костин порекомендовал не размещать Wi-Fi роутер в спальне
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Jochen Tack
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Wi-Fi роутер делает повседневную жизнь проще и удобнее, но устройство не является совершенно безопасным. Доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин рассказал в понедельник, 3 июля. Также он назвал опасные для размещения роутеров места.

По словам эксперта, у современных роутеров не очень большой уровень излучения, но постоянное воздействие с достаточно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека.

«Под близким расположением предполагается размещение устройства в комнате, а также там, где вы часто проводите время сна и отдыха», — уточнил ученый в беседе с Lenta.Ru.

Костин отметил, что основное правило безопасности заключается в том, что если устройство может быть подключено к интернету через кабель, надо было подключать его через кабель. Это не наносит вреда здоровью и обеспечивает лучшую скорость работы интернета, сообщает телеканал «360».

«Если вы не можете вовсе отказаться от установки роутера в квартире, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Например, не нужен Wi-Fi — не нужно подвергать себя облучению. Выключайте роутер на ночь или на время, когда не используете гаджеты», — посоветовал он.

Эксперт также посоветовал выбирать устройство, соответствующее площади помещения.

Ошибки сохранения: эксперты предупредили об опасностях старых сетей Wi-Fi
Хакеры способны взламывать устройства пользователей через такие подключения

Ранее, 26 июня, эксперт по телекоммуникациям, руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» в сегменте b2c Вячеслав Бурхайло рассказал, что после покупки нового Wi-Fi-роутера старый всё еще может выполнять ряд полезных функций.

Его можно использовать в качестве репитера, то есть «повторителя» и усилителя Wi-Fi-сигнала, а также в качестве коммутатора, если необходимы дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой.

Ранее, 24 апреля, Бурхайло назвал способы предотвратить кражу трафика Wi-Fi.Падение скорости работы устройств, подключенных к домашнему Wi-Fi, говорит о том, что сетью пользуется кто-то посторонний. Например, предотвратить такую кражу поможет сложный пароль.

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