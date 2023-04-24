Россиянам назвали способы предотвратить кражу трафика Wi-Fi

Падение скорости работы устройств, подключенных к домашнему Wi-Fi, говорит о том, что сетью пользуется кто-то посторонний. Об этом 24 апреля рассказал руководитель направления Wi-Fi телеком-провайдера «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло.

«Чем больше девайсов онлайн, тем ниже скорость интернета на каждом из них. А если устройство расположено далеко, за препятствиями — бетонными стенами, железными дверями, то роутер пытается «дотянуться» до него и обеспечить надежным соединением, при этом покрытие внутри вашей квартиры может уменьшаться», — рассказал он радио Sputnik.

Чтобы проверить наличие несанкционированного подключения, необходимо зайти в браузере на IP-адрес устройства, который указан на заводской наклейке. В разделе «подключенные устройства» или «Wi-Fi-клиенты» будут указаны гаджеты, которые пользуются интернет-соединением.

«У современного роутера, как правило, есть приложение для смартфона, где указан тип подключенных устройств — телевизор, смартфон, планшет и так далее. Этот список можно сверить с количеством ваших гаджетов», — отметил эксперт.

Чтобы предотвратить нежелательные подключения, необходимо установить сложный пароль, который не сможет подобрать программа.

«80% паролей для доступа к Wi-Fi слишком просты, люди не хотят заморачиваться. Это удобно, но небезопасно: программа подбора паролей быстро угадает простую комбинацию. Поэтому пароль должен быть сложным, состоять из букв в нижнем и вернем регистрах, цифр и, желательно, символов. Это важно. Можно записать его на бумаге, чтобы не забыть. После смены пароля заново подключите все ваши устройства к Wi-Fi и проверьте количество гаджетов в настройках роутера», — рассказал Бурхайло.

Ранее, 13 апреля, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что «умные» электронные девайсы могут нести большие риски для персональных данных пользователей. Он призвал не размещать «умные» гаджеты в рабочих зонах или спальне и не обсуждать в их присутствии конфиденциальные темы.