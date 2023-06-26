Эксперт объяснил пользу в использовании старого Wi-Fi-роутера

После покупки нового Wi-Fi-роутера старый всё еще может выполнять ряд полезных функций. О том, какие задачи он может выполнять, в понедельник, 26 июня, рассказал эксперт по телекоммуникациям, руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» в сегменте b2c Вячеслав Бурхайло в беседе с радио Sputnik.

«Два основных способа использования старого роутера — в качестве репитера, то есть «повторителя» и усилителя Wi-Fi-сигнала, а также в качестве коммутатора, если вам необходимы дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой», — сказал он.

В первом варианте старый роутер соединяется с новым проводом и передает Wi-Fi-сигнал при помощи заложенной в него мощности. В таком случае есть возможность пользования обеими сетями, как от нового, так и от старого роутеров.

Во втором варианте также идет подключение старого роутера к новому, чтобы использовать порты старого маршрутизатора для присоединения техники, добавил Бурхайло. Программное обеспечение (ПО) старого роутера должно быть обновлено до версии, в которой есть функция использования роутера в качестве репитера. Проверить свою версию можно на сайте производителя или напрямую в веб-интерфейсе маршрутизатора.

Как отметил эксперт, большинство роутеров могут выполнять такую функцию по умолчанию. По его словам, настроить старый роутер на выполнение новых задач сможет и сам пользователь, который активно пользуется интернетом. В веб-интерфейсе и в интернете можно найти инструкцию и справиться самостоятельно с подключением роутера как репитера.

А вот для переделки роутера в коммуникатор нужно правильно подключить провода.

«Из LAN-порта основного роутера кабель должен приходить в WAN-порт старого роутера. Обычно этот порт (WAN) выделен цветом и находится отдельно от LAN-портов. Его так и подписывают: WAN или Internet», — рекомендует Вячеслав Бурхайло.

При возникновении сложностей всё-таки нужно обратить к профессионалам, которые не только настроят, но и наглядно смогут показать, как это делается, добавил он.

Также эксперт отметил некоторые особенности в использовании старых роутеров и необходимость учитывать их. С одной стороны, такие роутеры не очень надежны в плане безопасности, так как методы шифрования у них проще, чем у современных моделей, соответственно, попасть к ним внутрь сети легче. Естественно, что сделать это можно только в непосредственной близости к источнику, например, через стенку от роутера, однако учитывать данную слабость необходимо.

«Что касается коммутаторов, единственное ограничение, о котором нужно помнить, — это физические возможности старого роутера и, соответственно, скорость передачи информации через порты», — заключил Вячеслав Бурхайло.

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