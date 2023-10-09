Эксперт Магомедов перечислил способы сохранить безопасность жилищ с «умным домом»

Поскольку любую «умную» электронику можно использовать в интересах злоумышленников, владельцам стоит превентивно обезопасить себя от вторжения в частную жизнь. Об этом 9 октября сообщает заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Так, например, Магомедов порекомендовал использовать электронику для «умного дома» лишь после того, как будут сброшены все заводские пароли. Важно, чтобы новое кодовое слово содержало как буквы, так цифры и символы.

Также эксперт посоветовал удостовериться в безопасности домашнего интернета.

«Установите на роутер сложный пароль, регулярно проверяйте сеть на подключение неопознанных устройств. В настройках безопасности Wi-Fi необходимо включить шифрование сети по стандарту WPA2», — цитирует Магомедова «Газета.Ru».

Кроме того, завкафедрой объяснил важность установки обособленной подсети, изолированной от основной, которая будет работать исключительно с устройствами домашней экосистемы.

«То есть даже если злоумышленники взломают, например, «умную» колонку, они не получат доступа к смартфонам домочадцев. Если вы решили продать или подарить ставший ненужным «умный» гаджет, не забудьте предварительно сбросить его до заводских настроек, иначе новый владелец сможет получить доступ к личной информации», — объяснил эксперт.

Вечером 4 октября пользователи устройств Xiaomi в России столкнулись с массовыми сбоями в работе техники. В российском представительстве компании сообщили, что это связано со сбоями на серверах, при этом идет работа над устранением неполадок.

5 октября доступ к личному кабинету пользователей Xiaomi частично восстановлен. На сайте компании и в приложении для умного дома Mi Home личный кабинет заработал, однако часть пользователей продолжала сообщать о проблемах с устройствами.

По словам представителей Роскомнадзора, неисправность в работе сервисов Xiaomi произошла из-за сбоя со стороны компании.