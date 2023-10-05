Xiaomi удалось частично восстановить доступ к личным кабинетам пользователей

Доступ к личному кабинету пользователей Xiaomi частично восстановлен. Об этом стало известно 5 октября.

На сайте компании и в приложении для «умного» дома Mi Home личный кабинет заработал, однако часть пользователей продолжает сообщать о проблемах с устройствами.

Домен account.xiaomi.com на данный момент работает. До этого при попытке загрузить страницу показывало ошибку 404, а потом ошибку 503. Это говорило о слишком большом количестве запросов к серверу.

Часть пользователей Xiaomi в официальных группах компании в российских соцсетях сообщает, что программа всё еще не подключает «умное» устройство. У некоторых и вовсе удалились все подключенные девайсы.

В самой компании пока не комментировали происходящее.

Пользователи устройств Xiaomi в России столкнулись с массовыми сбоями в работе техники вечером 4 октября. В российском представительстве компании сообщили, что это связано со сбоями на серверах, при этом идет работа над устранением неполадок.

По данным портала DownRadar, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам, было зафиксировано более 250 жалоб на работу серверов Xiaomi. Большинство — из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Воронежской и Свердловской областей, Краснодарского края.