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Россияне пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пользователи устройств Xiaomi в России столкнулись с массовыми сбоями в работе техники вечером 4 октября. В российском представительстве компании сообщили, что это связано со сбоями на серверах, при этом идет работа над устранением неполадок.

В официальном сообществе Xiaomi.Russia в социальной сети «ВКонтакте» россияне стали жаловаться, что у них перестало подключаться приложение для управления умным домом Mi Smart Home. В связи с этим пользователи столкнулись с тем, что у них не работают роботы-пылесосы, видеокамеры и другие умные устройства. Администраторы группы признали наличие проблемы и сообщили, что она связана со сбоями на серверах.

«Работаем над исправлением ситуации», — говорится в ответе российского представительства компании одному из пользователей.

По данным портала DownRadar, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам, вечером 4 октября было зафиксировано более 250 жалоб на работу серверов Xiaomi. Большинство — из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Воронежской и Свердловской областей, Краснодарского края.

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Ранее 4 октября в России произошел технический сбой в системе регистрации автомобилей. Уточнялось, что граждане смогут получить все услуги после восстановления сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента».

28 сентября авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo, в связи с чем была затруднена регистрация в аэропортах на рейсы перевозчика. В свою очередь, в компании «Ростех» заявили о зафиксированной массированной DDoS-атаке на систему бронирования, которая идет из-за рубежа.

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