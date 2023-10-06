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РКН заявил о сбое в работе сервисов Xiaomi со стороны компании

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Фото: ТАСС/Zuma
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Неисправность в работе сервисов Xiaomi произошла из-за сбоя со стороны компании. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Сервисы Xiaomi были недоступны в России в связи со сбоем на стороне компании. В настоящий момент работоспособность приложений умного дома восстановлена», — сообщило ведомство ТАСС.

В Роскомнадзоре отметили, что Xiaomi в 2021 году локализовала данные о российских клиентах и хранит их в РФ.

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Вечером 4 октября пользователи устройств Xiaomi в России столкнулись с массовыми сбоями в работе техники. В российском представительстве компании сообщили, что это связано со сбоями на серверах, при этом идет работа над устранением неполадок.

5 октября доступ к личному кабинету пользователей Xiaomi частично восстановлен. На сайте компании и в приложении для умного дома Mi Home личный кабинет заработал, однако часть пользователей продолжала сообщать о проблемах с устройствами.

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