Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу еще одной марионетки США — Хуана Гуайдо, которую «используют и выкинут на помойку». Об этом 11 декабря заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в выпуске №29 программы «С Мадуро +», трансляция которой велась в соцсети Х.

По мнению Мадуро, империализм не впервые «ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку».

«У нас был шут, как Зеленский, Гуайдо… Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. И он живет в Майами, как хлам, зато с миллионами», — напомнил президент Венесуэлы историю лидера оппозиции, претендовавшего на его пост.

Мадуро уверен, примеры, подобные Гуайдо будут и в дальнейшем. Их будут использовать для провокаций и лжи, для разделения народа и насыщения его ненавистью, чтобы разжечь войну.

«Империализм подобен дьяволу: ты ему служишь, а он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же участь: один раз подведешь — и тебя выбрасывают, дают пинка, бросают. Это судьба всех, кто продает душу дьяволу», — считает венесуэльский лидер.

В апреле сенатор Алексей Пушков отмечал, что провал оппозиционера Хуана Гуайдо на президентских выборах в Венесуэле продемонстрировал фактическое бессилие Запада в Латинской Америке. При этом сам оппозиционер стал олицетворением этого фиаско.

22 октября Reuters сообщило со ссылкой на источники, что представители венесуэльской оппозиции хотят воздержаться от поддержки «временного правительства» Гуайдо или «любого другого временного лидера» в 2023 году. По данным агентства, об этом заявили пять оппозиционеров. Они утверждают, что позиция Вашингтона на данный момент непонятна.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что Гуайдо не сможет стать лидером оппозиции в Венесуэле. Теперь, по их мнению, вместо него ими могут стать и более «компромиссные» политики.

В начале 2019 года в Венесуэле начались акции протеста против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. На фоне волнений оппозиционер Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента страны.

В начале 2023 года правительство Гуайдо было упразднено. В этой связи представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившегося под их контролем.