Пушков назвал Гуайдо символом поражения Запада в Латинской Америке

Провал оппозиционера Хуана Гуайдо на президентских выборах в Венесуэле продемонстрировал фактическое бессилие Запада в Латинской Америке. Такое мнение в среду, 26 апреля, высказал сенатор Алексей Пушков.

«Хуан Гуайдо, несостоявшийся президент Венесуэлы, которого всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с США, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами, в одиночестве прибыл в Майами. Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — написал он в своем Telegram-канале.

После выборов в 2019 году в Венесуэле возникло двоевластие. Тогда Вашингтон не признал Николаса Мадуро законным лидером республики. Между тем Россия, Китай, Мексика и ряд других государств поддержали политика. В свою очередь Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя врио президента и получил протекцию нескольких стран Запада, в том числе США.

В начале 2023 года правительство Гуайдо было упразднено. В этой связи представители оппозиции Венесуэлы уведомили венесуэльскую общину в США и общественность о прекращении работы «посольства» страны в Вашингтоне, находившегося под их контролем.

В октябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про ненадежность США в качестве партнера для Венесуэлы на фоне того, как ослабевает влияние лидера оппозиции и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, пользовавшегося поддержкой Вашингтона.