Ремонт Знаменской библиотеки в Тамбовской области завершат до конца недели

В Тамбовском области до 15 декабря намерены завершить ремонт Знаменской центральной библиотеки. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Согласно паспорту объекта, завершить капремонт библиотеки и благоустройство прилегающей территории планировалось к 1 августа 2023 года. Однако теперь, по данным информагентства, сроки сдвинули на 15 декабря.

Подрядчик сейчас заканчивает отделку фасада, сборку и установку мебели. Работы выполняет новая подрядная организация.

Библиотеку ремонтируют по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость обновления составила более 43 млн рублей. Оборудования для учреждения было приобретено еще весной.