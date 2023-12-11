Эксперты оценили проект оппозиции Японии о вотуме недоверия кабмину

Эксперты прокомментировали проект оппозиции Японии о вотуме недоверия правительству во главе с Фумио Кисидой. В разговоре с «Известиями» 11 декабря они отметили, что недовольство кабмином среди политсил растет.

Ранее в этот день стало известно, что оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена подать проект резолюции о вотуме недоверия правительству Кисиды из-за коррупционного скандала.

По словам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, в Либерально-демократической партии растет недовольство Кисидой. Фракция считает, что его деятельность наносит большой ущерб политсиле.

«Существует вероятность того, что в сентябре 2024 года, когда будет истекать срок полномочий Кисиды как председателя правящей демократической партии, его могут сместить и выбрать какого-то другого лидера. Чтобы избежать такого неблагоприятного развития ситуации, ходят слухи что Кисида может решиться на досрочный роспуск парламента», — сказал он.

При этом Кистанов считает, что оппозиция вряд ли придет к власти.

Как отметила эксперт Российского института стратегических исследований, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Юлия Крячкина, вотум, вероятно, будет отклонен правящей коалицией, у которой большинство голосов в нижней палате парламента Японии.

«Но в любом случае подобные инициативы оппозиции еще больше обращают внимание на текущий скандал с присвоением политических пожертвований. Поэтому ряд отставок и перестановок в правительстве Кисиды всё равно прогнозируется в ближайшее время», — указала она.

7 декабря сообщалось, что Кисида решил уйти с поста руководителя собственной фракции «Котикай» в правящей Либерально-демократической партии из-за скандала. Он добавил, что покинет свою фракцию на время пребывания в должности премьер-министра, а источники, близкие к нему, отмечают, что руководящая должность группы пока будет вакантной.

Коррупционный скандал стал ключевым фактором падения рейтингов японского правительства во главе с Кисидой, которые уже достигли отметки в 24%, что считается в Японии опасной чертой. Падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства.

О том, что рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкого уровня, еще 11 ноября писал портал Rakuten infoseek. Согласно результатам этого опроса, рейтинг достиг 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%.