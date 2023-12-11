Реклама
Прямой эфир
Общество
Число вопросов для прямой линии Путина превысило миллион
Мир
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Общество
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом
Мир
В Польше прием Путина в ОАЭ назвали подтверждением отсутствия изоляции Москвы
Мир
В США выразили надежду на возврат Украины «на первые полосы» из-за визита Зеленского
Происшествия
Сбой произошел в движении поездов на МЦД-3 в Москве
Общество
Путин призвал распространить «Арктическую ипотеку» на участников СВО
Общество
Россияне стали чувствовать себя счастливее
Политика
В СФ указали на наплевательское отношение Украины к народу ради вступления в ЕС
Мир
В Финляндии допустили открытие границ с РФ при налаживании ситуации
Общество
Гендиректор РФПИ указал на подтвержденную эффективность вакцины «Спутник Лайт»
Мир
Минобороны предупредило о применении ВСУ химоружия из-за провала контрнаступления
Мир
На Украине заявили о договоренности по разблокированию границы с Польшей
Культура
Названы номинанты на «Золотой глобус – 2024»
Мир
В Британии пообещали сохранить санкции против РФ после конфликта на Украине

Эксперты оценили проект оппозиции Японии о вотуме недоверия кабмину

Кистанов: в Либерально-демократической партии растет недовольство Кисидой
0
Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты прокомментировали проект оппозиции Японии о вотуме недоверия правительству во главе с Фумио Кисидой. В разговоре с «Известиями» 11 декабря они отметили, что недовольство кабмином среди политсил растет.

Ранее в этот день стало известно, что оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена подать проект резолюции о вотуме недоверия правительству Кисиды из-за коррупционного скандала.

По словам руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, в Либерально-демократической партии растет недовольство Кисидой. Фракция считает, что его деятельность наносит большой ущерб политсиле.

«Существует вероятность того, что в сентябре 2024 года, когда будет истекать срок полномочий Кисиды как председателя правящей демократической партии, его могут сместить и выбрать какого-то другого лидера. Чтобы избежать такого неблагоприятного развития ситуации, ходят слухи что Кисида может решиться на досрочный роспуск парламента», — сказал он.

При этом Кистанов считает, что оппозиция вряд ли придет к власти.

Как отметила эксперт Российского института стратегических исследований, старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Юлия Крячкина, вотум, вероятно, будет отклонен правящей коалицией, у которой большинство голосов в нижней палате парламента Японии.

«Но в любом случае подобные инициативы оппозиции еще больше обращают внимание на текущий скандал с присвоением политических пожертвований. Поэтому ряд отставок и перестановок в правительстве Кисиды всё равно прогнозируется в ближайшее время», — указала она.

Больной вопрос: почему Япония претендует на Курильские острова
В Токио вновь заговорили о попытках вернуть Шикотан и Хабомаи

7 декабря сообщалось, что Кисида решил уйти с поста руководителя собственной фракции «Котикай» в правящей Либерально-демократической партии из-за скандала. Он добавил, что покинет свою фракцию на время пребывания в должности премьер-министра, а источники, близкие к нему, отмечают, что руководящая должность группы пока будет вакантной.

Коррупционный скандал стал ключевым фактором падения рейтингов японского правительства во главе с Кисидой, которые уже достигли отметки в 24%, что считается в Японии опасной чертой. Падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства.

О том, что рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкого уровня, еще 11 ноября писал портал Rakuten infoseek. Согласно результатам этого опроса, рейтинг достиг 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023