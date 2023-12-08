Премьер Японии покинул фракцию из-за скандала

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил уйти с поста руководителя собственной фракции «Котикай» в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) из-за скандала. Об этом 7 декабря сообщает агентство Kyodo.

«Я возьму на себя ведущую роль в выполнении политических обязанностей партии и усилиях по восстановлению общественного доверия», – заявил Кисида.

Он добавил, что покинет свою фракцию на время пребывания в должности премьер-министра, а источники, близкие к нему, говорят, что руководящая должность группы пока будет вакантной.

Скандал разгорелся на почве того, что ЛДП недавно подверглась критике из-за обвинений в том, что пять фракций занижали свои доходы от политических партий по сбору средств.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня, достигнув 24%. Падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства.