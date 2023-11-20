Рейтинг японского правительства упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня, достигнув 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 19 ноября газетой Yomiuri.

Рейтинг, формируемый правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), упал ниже черты в 30% впервые с 2012 года. Это также является самым низким показателем для правительства действующего премьера Фумио Кисиды с момента его инаугурации в октябре 2021 года.

Уровень неодобрения составил 62%. Падение рейтинга ускорили последовательные отставки ведущих политиков и недовольство экономическими мерами правительства, говорится в публикации. Большинство респондентов (47%) указали, что не возлагают больших надежд на политику Кисиды. При этом 66% не одобряют экономические меры руководства страны по борьбе с ростом цен, а 61% опрошенных недоволен решением о временном снижении на 40 тыс. иен (около $267) налоговых выплат за счет сокращения подоходного налога и налога на проживание.

Что касается сроков пребывания Кисиды на посту премьера, 52% участников опроса выразили мнение, что Кисида должен оставаться на посту премьера до сентября следующего года, когда в ЛДП пройдут выборы председателя партии. Еще 33% убеждены, что премьер должен быть заменен немедленно, и только 11% респондентов хотят, чтобы Кисида оставался во главе правительства как можно дольше.

Опрос проводился с 17 по 19 ноября, в нем приняло участие более 1 тыс. респондентов.

О том, что рейтинг японского правительства обвалился до рекордно низкого уровня, еще 11 ноября писал портал Rakuten infoseek. Согласно результатам этого опроса, рейтинг достиг 29,1%, обвалившись по сравнению с предыдущим опросом сразу на 10,5%.