Путин поручил оперативно решить проблему с ветхим жильем в Архангельске

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря поручил в первоочередном порядке решить проблему с ветхим жильем в Архангельске, где некоторые дома «заваливаются набок».

Российский лидер обратил внимание на то, что в Архангельске есть такие строения, которые «набок ложатся», но по какой-то причине не попали в категорию аварийного жилья.

«Я попрошу и Марата Шакирзяновича [Хуснуллина, вице-премьера РФ], и, соответственно, министра строительства обязательно обратить на это внимание, и как первоочередную задачу нужно ее решать», — сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Ранее в этот день Путин посетил Архангельск. В рамках этого визита он осмотрел самую большую школу в области. Кроме того, он посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске, где состоялась церемония поднятия флагов на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III».

До этого, 5 июля, Путин указал на то, что темпы расселения людей из непригодного жилья по национальному проекту возросли. Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил эту информацию и добавил, что была разработана система управления, позволяющая отслеживать ситуацию в режиме онлайн.

Ранее, 4 апреля, Путин сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. В течение последующих пяти лет будет расселяться жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.