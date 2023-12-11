Путин осмотрел крупнейшую школу в Архангельске

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Архангельск 11 декабря осмотрел самую большую школу в области.

Учебное заведение президенту показал директор школы Илья Иванкин. Учреждение рассчитано на 1,6 тыс. учеников, в нем установлено современное оборудование, есть бассейн и два спортивных зала.

Обучение в школе организовано в первую смену, во вторую смену учреждение работает как центр дополнительного образования.

Российский лидер прибыл в Архангельскую область ранее в этот день и посетил судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске, где состоялась церемония поднятия флагов на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III».