Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья

Темпы расселения людей из непригодного жилья по национальному проекту возросли. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным в среду, 5 июля.

«Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось», — отметил глава государства.

Мишустин в свою очередь подтвердил эту информацию и добавил, что была разработана система управления, позволяющая отслеживать ситуацию в режиме онлайн.

В целом, по словам главы кабмина, средний уровень достижения показателей по нацпроектам составляет 98,95%.

4 апреля российский лидер сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. Он отметил, что расселить необходимо около 536 тыс. человек. В течение последующих пяти лет будут освобождаться дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

До этого, в конце февраля, Путин заявил, что в течение 10 лет в развитие сферы ЖКХ в стране будет инвестировано 4,5 трлн рублей.