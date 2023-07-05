Мишустин сообщил о достижении показателей по нацпроектам почти 99%

Средний уровень достижения показателей по нацпроектам в России составляет почти 99%. Об этом 5 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Средний уровень достижения показателей по нацпроектам — 98,95%», — сообщил он, отметив, что методика оценки была построена по трем направлениям.

Первое направление включает в себя все мероприятия, которые были проведены на сессиях. Второе — финансы и эффективность их трат. Третье — обратная связь, измеряемая специальным способом, рассказал Мишустин о методологии оценки показателей нацпроектов.

Ранее, в ночь на 5 июля, Путин провел рабочую встречу с Мишустиным, где они обсудили итоги работы по национальному проекту.

В ходе встречи Путин заявил, что результаты развития экономики России лучше ожидаемых прогнозов. Также он выразил надежду, что все поставленные задачи будут решены.

Также Мишустин заявил, что инфляция в России, по подсчетам экспертов, в годовом исчислении не должна превысить 5%. Правительство, по словам премьер-министра, создало специальную систему мониторинга цен, речь идет в первую очередь о продовольственной корзине.