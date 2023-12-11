Помощник Александра Митты сообщил о переводе режиссера в обычную палату
Режиссер Александр Митта на прошлой неделе был переведен из реанимации в обычную палату. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил «Известиям» его помощник Геннадий Иванов.
«Да, такая информация у меня была», — подтвердил он.
Однако ему неизвестно о текущем состоянии режиссера.
Митту экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве 12 ноября. Перед этим 90-летний режиссер начал задыхаться. Вероятной причиной такого состояния стало острое нарушение мозгового кровообращения. Сообщалось, что он в тяжелом состоянии.
2 декабря источник «Известий» сообщил, что Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию из-за ухудшения состояния.
Митта работал над такими советскими фильмами, как «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», сериалом «Граница: Таежный роман». Его последняя картина «Шагал — Малевич» вышла в 2014 году.